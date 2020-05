Die gesundheitliche Krise wird für viele nun auch zu einer finanziellen. Die Sozialberatungsstellen der Caritas verzeichneten in den letzten Wochen einen rapiden Anstieg bei der Zahl an Anrufern auf der Nothilfe-Hotline. Die Betroffenen haben meist ihren Job verloren oder müssen aufgrund von Kurzarbeit derzeit mit weniger oder gar keinem Lohn auskommen. Diese Situation stellt vor allem Alleinerzieherinnen oder auch Bezieher der Mindestpension vor besonders große Herausforderungen. Der Gang in den Supermarkt wird so rasch zur psychischen Belastungsprobe. Die Anfragen wegen Lebensmittelgutscheinen nehmen beinahe täglich zu, da die Grundversorgung mit Essen aus eigner Tasche nicht mehr finanzierbar ist.