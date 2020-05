Seit Tagen gibt es auch in Kärnten keinen neuen Corona-Fall mehr, zurzeit werden acht Infizierte gemeldet. Damit ist Kärnten das einzige Bundesland, in dem die Anzahl der Infizierten einstellig ist. 390 Personen gelten bereits als genesen, 13 verstarben in den letzten Monaten nach einem positiven Corona-Test.