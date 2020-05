Auf der Drachenwand bei Mondsee in Oberösterreich ist ein Indonesier (40), der in München lebt, am Sonntag in den Tod gestürzt. Er war mit einem weiteren Asiaten, der im Raum Vöcklabruck zu Hause ist, zum Wandern aufgebrochen und rutschte beim Abstieg bei einer kritischen Stelle aus. Der Freund, der nur wenige Schritte vor dem 40-Jährigen ging, konnte nichts tun - der Indonesier stürzte 55 Meter in den Tod.