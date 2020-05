Als die Maschine zu Boden taumelte, konnten sowohl die Sprecherin als auch der Pilot aus dem Flugzeug aussteigen - MacDougall landete auf einem Dach und Augenzeugen eilten ihm zu Hilfe. Die Maschine krachte in ein Wohngebiet und löste einen Brand aus. „Operation Inspiration sollte den Geist der Kanadier in dieser schwierigen Zeit beflügeln, und die ,Snowbirds‘ haben ihre Mission erfüllt. Ich weiß, dass alle Kanadier diesen tragischen Verlust betrauern“, so Verteidigungsminister Harjit Sajjan in einem Statement.