Von Armut über Frauenrechte, Demokratie, Bildung, Flüchtlinge bis hin zu Umweltschutz - die Palette an Projektthemen, für die man auf der Plattform Respekt.net Geld sammeln kann, ist breit. Ziel ist dabei stets, durch die Initiativen die Welt ein Stück besser machen zu wollen - und auch auf Menschen, die am Rand unserer Gesellschaft stehen, nicht zu vergessen. In zehn Jahren konnten bisher 2,6 Millionen Euro Spenden für rund 530 Projekte lukriert werden. So wurde kürzlich erfolgreich für Wiener Mutter-Kind-Häuser gesammelt, wo Hygieneartikel, Lebensmittel und technisches Equipment für E-Learning dringend benötigt wurden.