Am späten Sonntagnachmittag wurde ein 36-jähriger Österreicher von einer Gruppe (17 bis 19 Jahre alt) mit Fußtritten und Faustschlägen angegriffen. Der Mann wurde zu Boden gestoßen und im Bereich des Gesichtes sowie am Körper durch Schläge und Tritte verletzt. Daraufhin zog er eine CO2-Schusswaffe und bedrohte die Täter. Diese konnten den Mann jedoch entwaffnen und die Waffe verstecken. Durch das rasche Einschreiten der Polizei konnten einige Beschuldigte angehalten werden. Auch die Waffe konnte sichergestellt werden. Das verletzte Opfer wurde in das Krankenhaus Schwarzach gebracht.