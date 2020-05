35 Ermittlungsverfahren laufen gegen Heinz-Christian Strache, den tief gefallenen Ex-Vizekanzler, der vor einem Jahr die halbe Republik inklusive „Kronen Zeitung“ verscherbeln wollte. Nun will er zurück in die Politik, um wieder Volksvertreter zu werden - und suchte auch „Im Zentrum“ am Sonntagabend lieber sein Heil im Angriff statt in der Verteidigung. „Stasi-Methoden“ hätten zu seinem Fall geführt, Thesen über heimlich verabreichte Drogen wurden erneut aufgestellt, vieles in dem Video sei aus dem Kontext gerissen.