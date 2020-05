Doch kribbelt es diesmal mehr als sonst: „Ich hatte am Wochenende so ein komisches Gefühl. Es ist ungewohnt, wieder zur Schule zu gehen“, ist Leopold gespannt auf den Neubeginn in der AHS Wien West, wo er die 1. Klasse besucht. Seine Schwester Helena, 4. Klasse Gymnasium, schmunzelt: „Witzig. Vor ein paar Monaten habe ich mir gedacht, ,Oh Schule‘, und plötzlich vermisst man sie und freut sich darauf. Auf die Klasse, die Lehrer und aufs Lernen.“ Am allermeisten aber fiebert das Trio dem Wiedersehen mit den Freunden entgegen: „Zusammen in den Schulgarten zu gehen und miteinander zu lachen ist mir abgegangen“, sagt Drittklassler Ferdinand.