Die Regeln sind mittlerweile klar und doch bleiben noch viele Fragen offen: Wenn Salzburgs Freibäder am 29. Mai in die Saison starten, gelten strenge Bestimmungen. Jedem Gast müssen mindestens 10 Quadratmeter Liegefläche zur Verfügung stehen, in den Becken sechs Quadratmeter. Ein Meter Abstand zu anderen Badegästen ist verpflichtend einzuhalten.