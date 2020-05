Die für Planung verantwortliche Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP) gibt zu bedenken: „Wohnungen, die jetzt auf den Weg gebracht werden, sind erst in zwei bis drei Jahren fertig.“ Man habe in dem ersten Jahr bereits 543 neue Wohnungen auf den Weg gebracht, davon sind 339 geförderte Mietwohnungen. Zudem werden Umwidmungsflächen für Wohnbau nur noch in die Widmungskategorie „Förderbarer Wohnbau“ umgewidmet. Seit Amtsantritt der neuen Stadtregierung wurde eine Fläche im Gesamtausmaß von 25.485 Quadratmetern in dieser Kategorie umgewidmet. „Somit werden die Flächen dauerhaft für leistbares Wohnen sichergestellt“, betont Unterkofler.