Der über die Ibiza-Affäre gestolperte FPÖ-Vizekanzler gibt zwar zu, „flapsige und unüberlegte“ Bemerkungen über politische Konkurrenten und über die Machtverhältnisse in Österreich in jenem schicksalshaften Urlaub gegenüber einer vermeintlichen russischen Oligarchennichte gemacht zu haben. Aber Heinz-Christian Strache bleibt dabei: „Kriminelles Verhalten habe ich schlichtweg nicht an den Tag gelegt.“ Seine Unschuld versucht der ehemalige Chef-Blaue just am Ibiza-Jahrestag in einer neuen Videobotschaft auf Facebook zu beweisen.