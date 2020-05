Kein Unterricht an Fenstertagen

„Bei mir gab es vier unterschiedliche Varianten, ehe ich Freitag informiert wurde, wie es nun wirklich laufen soll“, kritisiert eine Klagenfurter Mutter. An der Schule ihres Kindes etwa werden Klassen mit weniger als 18 Schülern zwar nicht geteilt - dennoch finden nur drei Tage Unterricht pro Woche statt. An einer anderen Volksschule wird das Reißverschlusssystem angewendet - die Gruppen A und B wechseln sich täglich ab. Allerdings gibt es an den Fenstertagen überraschend keinen Unterricht; damit hat eine Gruppe nun noch gezählte 18 Schultage bis zum Zeugnis, die zweite muss sich mit 16 begnügen.