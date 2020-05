Der Vater des Mädchens musste den Vorfall mit ansehen: Während die 14-Jährige am elterlichen bauernhof versuchte, ihr schwarzes Pony mit eingespannter Pony-Kutsche an Kutschenfahrten zu gewöhnen, scheute das Tier. Beim Versuch das Pony einzuhalten kam das Mädchen zu Sturz und wurde vom Vorderrad der Kutsche überrollt. Zuvor hatte die Jugendliche ihr Pony am Zügel über das Wiesengelände der Landwirtschaft geführt.