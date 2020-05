Mehr als 30 Funkstreifen

Nächste Schauplätze waren das Infracenter Linz und eine Tankstelle in der Salzburger Straße, wo ein aggressiver Lenker festgenommen wurde. Dann nahm das Treffen an der Traunerkreuzung eine Fortsetzung und endete am Oedter See. Etwa 30 Funkstreifenbesatzungen standen im Einsatz. Der Linzer Sicherheitsstadtrat Michael Raml will, wie in Deutschland, eigene Strafen für illegale Autorennen – und auch die Möglichkeit, Raser-Autos zu konfiszieren.