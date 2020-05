Alles hier ist neu. Oder fast neu. Alles ist auf Erfolg getrimmt. Fassaden im Tiroler Stil mit Holz, Metall und Stein, alles passt irgendwie zusammen und doch auch wieder nicht. Teuer war‘s auf jeden Fall, den Ort für den touristischen Weltmarkt so herauszuputzen. Jedes Jahr haben die Hoteliers und Wirte ihr Vermögen in ihre Betriebe gesteckt, um im Wettbewerb bestehen zu können. Immer genügend Geld hatte auch die Silvretta Seilbahn. Sie steht hinter der Marke Ischgl. 600 Millionen Euro an Investitionen, 500 Mitarbeiter. Ohne sie geht nix - weder im Ort noch im Paznauntal. Und sogar noch darüber hinaus.