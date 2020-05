Einen schwer betrunkenen Einbrecher hat die Polizei am Samstag in der Gemeinde St. Radegund bei Graz festgenommen. Laut Polizei war der 60-jährige Grazer in ein Wochenendhaus eingebrochen und hatte danach mit seiner Beute, alkoholischen Getränken und einem Möbeltresor, im Freien campiert. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.