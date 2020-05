Bouchard will ihren Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Krise leisten. Sie tut das recht kreativ. Vor zwei Wochen macht sie ihr Engagement im Zuge der „All in Challenge“ öffentlich. Sie bietet dabei: eine Reise einer Person samt Begleitung zu einem frei gewählten Turnier an, an dem sie, Bouchrad, teilnimmt. Die Gewinner sitzen in der Players Box, begleiten Genie dann zum Abendessen und erhalten auch noch ein signiertes Racket von ihr.