Laut Uni-Studie geht jeder zehnte Verkehrsunfall mit Rädern auf „Dooring“ zurück, waren also Unfälle wegen unachtsam geöffneter Autotüren. Laut Erhebung vom Kuratorium für Verkehrssicherheit orientieren sich Radfahrer stark an Längsmarkierungen, wodurch sie mehr in der Mitte ihres Fahrstreifens unterwegs sind und somit auch im Radius des Türöffnungsbereichs – der gut 75 Zentimeter breiten „Dooring“-Zone.