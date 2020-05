Die Nacht in einem Partykeller in Marchtrenk hat für einen 26-Jährigen mit einer Prügelei und einer Festnahme geendet. Er geriet nach dem Konsum von reichlich Alkohol mit einem 27-Jährigen in Streit. Sie verletzten sich gegenseitig mit Faustschlägen. Als die Polizei einschritt, bedrohte der 26-Jährige seinen Kontrahenten weiter.