Wer gegen die Maskenpflicht in Katar verstößt und sich dabei erwischen lässt, muss für dieses Vergehen mit einer der härtesten Strafen weltweit rechnen: Bis zu drei Jahre Haft handelt man sich in dem Wüstenstaat ein, wenn man sich ohne Mundschutz in der Öffentlichkeit zeigt. Diese drakonische Strafe wird nicht ohne Grund verhängt - Katar kämpft mit einer der weltweit höchsten Infektionsraten.