Die Kicker des deutschen Bundesligisten Hertha BSC sind bei der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der deutschen Fußball-Bundesliga nach der Corona-Pause durch in diesen Zeiten zu innigen Torjubel aufgefallen. „Es tut mir leid, aber wir sind leidenschaftliche Fußballer und keine Roboter“, verteidigte sich Torschütze Vedad Ibisevic am Samstag. Emotionen könne man wirklich nicht verstecken.