„Wir haben bewusst einen traditionellen Ansatz gewählt“, sagt Geschäftsführer Dietmar Kert. Der Name hafte an der Quelle. Denn diese – die Brunnenfassung befindet sich unterhalb des immer noch baufällig anmutenden, im Dornröschenschlaf dahinschlummernden Schlosses – ist eine der ältesten bekannten Heilquellen Europas. „Österreich ist ein Märzenbierland“, so Kert. Zusätzlich habe man das Pils für die gehobene Gastronomie kreiert. Diese wird seit Ende 2019 schon beliefert – darunter auch Hotels in Salzburg.