Mit „Cordula Grün“ landete Josh einen Megahit in Deutschland und Österreich. Ein One-Hit-Wonder ist er aber nicht. Sein Debütalbum schaffte es in die Top Five, seine Tournee durch Deutschland und Österreich war ein voller Erfolg, die nächste steht in den Startlöchern. Auch einen Amadeus hat er in die Tasche und darf sich mit 42 Millionen Abrufen auf YouTube brüsten. Sasa Schwarzjirg hat mit ihm über seinen vorletzten Platz beim „Free Song Contest“ gesprochen, warum der echte Song Contest nichts für ihn wäre, was er von verpflichteten Austro-Musik-Radioquoten hält und warum er die neuen Regelungen in Sachen Kunst und Kultur für sinnlos befindet.