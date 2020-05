„Bitte warten“ – das heißt es in Salzburg in puncto Gehaltszahlung für viele Salzburger Arbeitnehmer in Kurzarbeit. Vermehrt vertrösten Firmenchefs ihre Mitarbeiter mit dem Hinweis, dass auch sie noch kein Geld vom Arbeitsmarktservice (AMS) erhalten haben, weiß man bei der Salzburger Arbeiterkammer.