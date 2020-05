Wer will schon nach Ibiza, außer vielleicht ein paar Heinzis, wenn das Schöne liegt so nah? So zum Beispiel lockt die Zwölf-Hektar-Hotelanlage des Stanglwirts. Per 29. Mai sperrt die Familie Hauser wieder auf. „Komme, was wolle“, wie alle Mitglieder ADABEI bei unserem Besuch in Going versicherten.