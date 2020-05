Die Frankfurter verloren in der Liga erstmals unter der Führung von Hütter (unten im Bild links) viermal in Folge. „Ich mache mir keine Sorgen, ich mache mir Gedanken“, betonte der Eintracht-Coach. Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass im kommenden Spiel bei den Bayern die Trauben noch „um einiges höher“ hängen würden. „Ich habe auch viele Sachen gesehen, die gut sind, aber gegen so eine Klasse-Mannschaft darfst du keine Fehler machen“, so Hütter. Die Eintracht fiel auf Rang 13 zurück, der Vorsprung auf den Relegationsplatz schrumpfte auf fünf Zähler. „Dass es noch eng werden kann, sieht man in der Tabelle“, meinte Goalie Kevin Trapp.