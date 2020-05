Das brachte das in italienischen Augen traditionell misstrauisch beäugte Südtirol in sämtliche nationale Nachrichtenkanäle. Angeheizt dadurch so weit, dass in Rom das Landesgesetz parlamentarisch zur Anfechtung eingereicht wurde. Doch immer mehr Präsidenten der Regionen folgen dem 1971 in Völs am Schlern geborenen Kompatscher, Vater von sieben Kindern. „Apripista“ – einen Wegeöffner, nennen sie ihn, auch wenn sie seinen Nachnamen italo-melodisch wie eine verbalisierte Fliegenklatsche in die Mikrophone knallen.