Festnahme am Freitag

Am Abend des 15. Mai forschten Kriminalbeamte den Aufenthaltsort des Verdächtigen aus und nahmen ihn fest. Bei der Festnahme wurde beim Verdächtigen, gegen den auch ein Waffenverbot besteht, ein Pfefferspray sichergestellt. In weiterer Folge wurde eine Hausdurchsuchung in einer Wohnung, in der sich der Verdächtige aufgehalten hatte, durchgeführt. Dort stellten die Beamten die bei der Tat getragene Jacke, den schwarz-grauen Rucksack sowie das zur Tatzeit getragene Dreieckstuch sicher.