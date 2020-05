Am Samstag wurde eine Mitarbeiterin der städtischen Kinderbetreuungseinrichtung in der Grazer Dornschneidergasse 45 positiv auf das Coronavirus getestet. Die Kinderbetreuerin, wohnhaft im Bezirk Graz-Umgebung, hatte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hohes Fieber bekommen, war am Freitag nicht mehr in der Einrichtung und unterzog sich sofort einer Covid-19-Testung. Das positive Ergebnis wurde ihr am Samstagnachmittag mitgeteilt.