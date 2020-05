Lösung am Grenzübergang Scharnitz

Für die Grenze in Scharnitz, an der es zuletzt zu einem umstrittenen Vorfall gekommen war, wurde eine Lösung gefunden. „Die Tiroler und bayerischen Exekutivkräfte haben binnen kürzester Zeit eine Telefonverbindung eingerichtet, unter dieser sie sich umgehend informieren, wenn ein Auto wenden muss und nicht einreisen darf. Damit ist sichergestellt, dass auch bei Grenzübergängen, wo der örtliche Wendepunkt von den jeweils anderen Grenzbeamten nicht unmittelbar eingesehen werden kann, keine 14-tägige Heimquarantäne ausgesprochen wird, wenn der oder die Fahrzeuginsassen bei der bayerischen Grenze wenden müssen“, heißt es vonseiten des Landes.