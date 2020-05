Nicht nur für die Spieler begann die deutsche Bundesliga am Samstag, sondern auch für die Fans. Dies zeigt die Tatsache, dass „Sky“ etwa sechs Millionen Zuseher am Samstag hatte. Die Fans hielten es in den letzten Wochen schwer ohne den Fußball und den Fußballfreunden aus. Am Samstag trafen sie sich in Beisln und Bars, um für Stimmung zu sorgen und Selbiges einzusaugen. Manchen gelang das ganz gut (im Video).