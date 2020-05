Zadic hielt sich beim Thema Pilnacek bedeckt

Ein jüngst aufgetauchter E-Mail-Verkehr zwischen Pilnacek, dem Leiter der Sektion Strafrecht im Justizministerium, und dem Chef der Oberstaatsanwaltschaft Wien, bei dem es um „eine nachhaltige Lösung“ des „Problems“ Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaf ging, hatte erst am Samstag zu lautstarken Forderungen nach personellen Konsequenzen an der Spitze der Justiz geführt. Was diese Debatte angeht, hielt Zadic sich am Sonntag bedeckt: Sie werde die entsprechende Entscheidung am 31. Mai treffen, sagte die Ressortchefin. Zu einem ordentlichen Miteinander gehöre, dass sie ihren Mitarbeitern nicht etwas öffentlich ausrichte.