In der US-Metropole Los Angeles sind am Samstagabend bei einem Großbrand elf Feuerwehrmänner verletzt worden, drei von ihnen schwer. Wie eine Sprecherin der Einsatzkräfte mitteilte, war das Feuer in einem Geschäftshaus im Stadtteil Little Tokyo ausgebrochen. Nach einer Explosion breitete sich der Brand auch auf die umliegenden Gebäude aus. Die Hitze war laut Feuerwehr so hoch, dass selbst Helme der Helfer schmolzen.