Eine 31-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Weiz war am Samstag gegen 18.45 Uhr auf der L366 in Richtung Sommerberg unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 21-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung in die entgegengesetzte Fahrtrichtung und dürfte im Ortsteil Wetzawinkel in einer langgezogenen Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben.