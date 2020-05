Auch die Vereinigung der Europajournalisten Albanien kritisierte die Maßnahme als direkten Angriff auf die Meinungsfreiheit und forderte die Regierung in einem Offenen Brief zur Unterstützung von Medien auf. Albanien hat heuer auch den Vorsitz in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) inne, die unter anderem über die Einhaltung von Demokratie und Medienfreiheit in ihren Mitgliedsstaaten wacht.