Apropos Betreuung: Was geschieht an den sogenannten Hausübungstagen, wenn die Eltern wieder ins Büro müssen?

Wie schon bisher gibt es an diesen Tagen eine Betreuungsmöglichkeit in der Schule - etwa in Turnsälen oder anderen freien Räumen. Die Schüler müssen dafür angemeldet werden.