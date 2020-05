Blenden wir ein Jahr zurück, zum Tag des Ibiza-Videos: Wann haben Sie vom Video erfahren? Und wie war es, als Sie es selbst das erste Mal gesehen haben?

Ich hatte am Mittwoch davor eine Vorahnung, als mir Reporter der „Süddeutschen“ Fragen dazu gestellt haben. An diesem Freitag um 18 Uhr saßen wir dann mit dem ganzen Team in meinem Büro, um uns zu beraten. Meine Frau war auch dabei. Ich konnte gar nicht hinsehen. Es war einfach nur zum Genieren, einfach nur peinlich. Eine Situation, in der sich keiner gerne sehen möchte. Ich hab‘ mich ehrlich gesagt selbst nicht erkannt. Betrunken war ich sicher nicht. Wenn ich manchmal zu viel Wodka getrunken hab‘, werde ich eher müde oder lustig. Aber im Video war ich völlig aufgedreht. Experten sagen mir: So ist man, wenn man Ecstasy in Tropfen oder liquides Kokain konsumiert. Das hat man mir offensichtlich ins Red Bull getan. Der eine männliche Lockvogel ist ja auch ein amtsbekannter Drogendealer, der auch verurteilt worden ist. Das Arge an der ganzen Situation war, dass ich die ganze Zeit aufstehen und gehen wollte, es aber von meinem Willen her nicht geschafft hab. Ich sage im Video ja auch einige Male zum Joschi Gudenus: “Komm, lass uns gehen!“