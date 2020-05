Eine Punktlandung hatten die Eisheiligen in Kärnten und Osttirol, ab 11. Mai wurde es kühler. Dabei blieb es aber. Von Morgenfrost war in den vergangenen fünf Tagen keine Rede, auch die gefürchtete „kalte Sophie“ brachte am Freitag nur Regen. Es ist auch keine große Kälte mehr zu erwarten, die Gärtner atmen alle auf. In spätestens zwei Wochen machen überall auch die Erdbeerländer auf.