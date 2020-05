Apropos, Estland. Was machen die Esten besser als wir?

In Estland sind die Menschen generell offener, was technologischen Fortschritt betrifft. Entscheidend ist aber, dass fast alle Kinder ab dem dritten Lebensjahr den Kindergarten besuchen und es flächendeckend echte Ganztagesschulen mit intensiver individueller Förderung gibt. Daher fallen nur 5 Prozent der estnischen Schüler in die Kategorie der leistungsschwachen Schüler. Dem stehen mehr als 20 Prozent leistungsstarke Schüler entgegen. Und das alles mit Bildungsausgaben, die um ein Drittel geringer sind als der OECD-Schnitt.