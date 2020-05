Erst schnappte sich der Räuber am Ostermontag die Handtasche einer 72 Jahre alten Spaziergängerin in der Pischeldorfer Straße. Einige Tage später wurde eine 79-Jährige in der Tarviser Straße Opfer des Unbekannten. Am Freitag schlug er wieder zu: In Waidmannsdorf setzte sich eine rüstige 74-Jährige aber zur Wehr! Opfer und Täter stürzten.