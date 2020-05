Ein 68-Jähriger ist am Samstag bei einem Rasenmäherunfall schwer verletzt worden. Der Pensionist überschlug sich am Nachmittag beim Mähen einer abschüssigen Wiese in St. Konrad mit einem Rasenmäher-Traktor mehrere Male und wurde anschließend unter dem Fahrzeug eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte.