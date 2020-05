Meinl-Reisinger verweist auf Schulbetrieb in anderen Ländern

Die Vorgaben des Unterrichtsministeriums sehen vor, dass sofort beim Betreten des Schulgebäudes die Maske aufgesetzt werden muss, diese darf nur im Klassenraum abgenommen werden. Weder virologisch noch praktisch mache ein Mund-Nasen-Schutz bei Kindern einen Sinn, so die NEOS-Obfrau. Zur Untermauerung ihrer Forderung verweist sie auf Länder, in denen der Schulbetrieb bereits wieder läuft - und zwar ohne Maske.