Der Anschluss

In den darauffolgenden Tagen stießen die jugoslawischen Truppen in großer Zahl nach Kärnten vor und besetzen wichtige Punkte in der Landeshauptstadt und weiten Teilen Unterkärntens - wenige Stunden nach den Briten! Am 12. Mai 1945 proklamierte der jugoslawische Stadtkommandant Major Egon Remec-Borut auf einem Plakat den Anschluss Kärntens an das kommunistische Jugoslawien.