Rechtsnationales Lager sieht „Verrat an der Partei“

Der Landes- und Fraktionschef der rechtspopulistischen deutschen AfD im Bundesland Thüringen sagte, Meuthen und Parteivize Beatrix von Storch wollten eine „andere Partei“. Wer sich wie sie in einem parteiinternen Konflikt auf Argumente von „Parteigegnern“ berufe, der begehe „Verrat an der Partei“. Der Bundestagsabgeordnete Jürgen Pohl veröffentlichte unter der Überschrift „Wir sind Spalter!“ eine Fotomontage mit den Köpfen der acht Mitglieder des Bundesvorstandes, die am Freitag nicht gegen die Annullierung der Mitgliedschaft von Kalbitz gestimmt hatten.