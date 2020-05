Knapp 40 Prozent seines Jahresumsatzes macht das Wirtshaus in der Wiener Philharmonikergasse während der Festspielzeit. Kaum anders verhält sich das bei unzähligen weiteren Betrieben und Geschäften in Salzburg. Laut Zahlen der Wirtschaftskammer schaffen die Festspiele jährlich in Salzburg eine Wertschöpfung von 183 Millionen Euro. „Viele leben von den Festspielen und sind Nutznießer“, sagt Gensbichler. Auch die Salzburger Bevölkerung freut sich auf die Festspiele, wie eine „Krone“-Umfrage am Samstagvormittag im Festspielbezirk zeigte: