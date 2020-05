Das Wetter spielte nur bedingt mit. Und dennoch ließen es sich viele Salzburger am Samstag nicht nehmen, erstmals nach der Corona-bedingten Zwangspause wieder in einem der vielen Gastgärten Salzburgs Platz zu nehmen. Egal ob im Triangel im Festspielbezirk, dem Tomaselli am Alten Markt oder dem Café Glockenspiel am Mozartplatz – die Gastgärten waren gut gefüllt.