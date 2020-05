Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz verleiht der Obersteiermark (wieder einmal) Flügel: Er hat vor einiger Zeit das Schloss Thalheim samt Quelle gekauft und dort eine hochmoderne Brauerei hingestellt. Jetzt, nach Ende des Corona-„Lockdowns“, wird „o’zapft“ - zuerst in der regionalen Gastronomie, in Zukunft will man aber „punktuell“ in ganz Österreich expandieren.