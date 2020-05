„Das Wetter hat uns am Vormittag nicht in die Karten gespielt“, findet Keltenmuseumsleiter Florian Knopp. Auch er hat in Hallein keinen Ansturm wahrgenommen, freute sich aber über jeden einzelnen der bis 14 Uhr elf Besucher. „Mit der zeitgleichen Öffnung der Gaststätten haben wir natürlich eine starke Konkurrenz, was Freizeitbeschäftigung betrifft“, gibt er zu. Generell merkt der Museumsleiter aber, dass die Leute mittlerweile wieder sehr motiviert seien, sich auch kulturell auszutauschen.