„Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal so lange nicht im Boot saß“, erzählt Vorschoter Flachberger, der am liebsten am Wasser ist – und dabei schnell unterwegs. „Die Besten düsen in unserer Bootsklasse im Idealfall mit 25 Knoten dahin“, sieht sich Sportsoldat Jakob fürs Tempo hauptverantwortlich und Steuermann Keanu schaue, wohin die Reise geht.