Ein Arbeitsblatt, das in einer Grazer Volksschule im Rahmen des Unterrichts an Kinder verteilt wurde, sorgt derzeit für Aufregung. So werden darin in einem Atemzug drei Landplagen genannt, von denen Graz in der Vergangenheit heimgesucht wurde: Heuschrecken, die Pest - und Türken. „Unvorstellbar, was diese Entmenschlichung in den Köpfen unserer Kind auslöst“, zeigt sich ein SPÖ-Politiker empört.